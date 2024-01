Svenska Handelsbanken PK Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum Plc.":

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Svenska Handelsbanken. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,44 Punkte, was bedeutet, dass Svenska Handelsbanken momentan als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Svenska Handelsbanken überverkauft und wird daher mit "gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Svenska Handelsbanken wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Svenska Handelsbanken zeigt sich eine Veränderung der Diskussionsintensität, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich insgesamt eine "schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Svenska Handelsbanken aktuell bei 94,83 SEK. Dies führt zu einer "gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 109,55 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +15,52 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer aktuellen Differenz von +6,87 Prozent und damit einem "gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "gut".