Svenska Handelsbanken Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI für Svenska Handelsbanken auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 8,84 Punkte, was bedeutet, dass Svenska Handelsbanken momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Svenska Handelsbanken jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Svenska Handelsbanken von 122,65 SEK mit einer Entfernung von +26,01 Prozent vom GD200 (97,33 SEK) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 109,61 SEK auf, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Somit wird der Kurs der Svenska Handelsbanken-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Svenska Handelsbanken festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Svenska Handelsbanken für dieses Kriterium daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.