Svenska Cellulosa Sca Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Svenska Cellulosa Sca-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend positiv entwickelt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 145,9 SEK, während der Schlusskurs bei 162,3 SEK liegt, was einer Abweichung von +11,24 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 143,85 SEK liegt unter dem letzten Schlusskurs von 162,3 SEK, was einer Abweichung von +12,83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Svenska Cellulosa Sca-Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 1,95 Prozent auf, was 2,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Svenska Cellulosa Sca-Aktie als eher unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Ergebnisse, mit einem RSI7-Wert von 12,31 und einem RSI25-Wert von 23,05, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie ergibt die Analyse, dass die Stimmung und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Svenska Cellulosa Sca-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.