Svenska Aerogel Holding AB Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Svenska Aerogel-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,29 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,2645 SEK, was einen Unterschied von -8,79 Prozent darstellt, und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,22 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber lag und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Svenska Aerogel in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,54 Punkten, was bedeutet, dass die Svenska Aerogel-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 42,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch analysiert, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktivität mittel und die Stimmungsänderung gering war.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen über Svenska Aerogel veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf die positiven Themen rund um die Aktie, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.