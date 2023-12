Svenska Aerogel Holding AB Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Das Anleger-Sentiment rund um Svenska Aerogel war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün. Aktuell zeigt sich jedoch ein positiveres Interesse der Anleger, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Svenska Aerogel auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7- und auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50,29 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 68,53 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass Svenska Aerogel weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich.

In technischer Hinsicht wird die Svenska Aerogel-Aktie kurzfristig als "Schlecht" eingestuft, da sie -27,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -38,62 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse der Svenska Aerogel-Aktie.