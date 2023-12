Svenska Aerogel Holding AB Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die technische Analyse der Svenska Aerogel-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell einen Wert von 87,52 aufweist, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 56, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität hervorbringt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Svenska Aerogel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 SEK liegt und der letzte Schlusskurs bei 0,1598 SEK liegt, was einer Abweichung von -40,81 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -30,52 Prozent.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Svenska Aerogel weder besonders positiv noch negativ bewertet wird und keine starken Diskussionen in den sozialen Medien ausgelöst hat. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung.

In Zusammenfassung ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren insgesamt eine Gesamtbewertung der Svenska Aerogel-Aktie als "Neutral".