Svenska Aerogel Holding AB Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um Svenska Aerogel zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Svenska Aerogel in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Svenska Aerogel liegt bei 66,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,46 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Svenska Aerogel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,27 SEK liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,2385 SEK liegt, ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich für Svenska Aerogel somit eine "Neutral"-Einstufung, sowohl aufgrund des Sentiments und der Anleger-Stimmung als auch auf Basis der technischen Analyse.