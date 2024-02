Svenska Aerogel Holding AB Aktie: Immer langsam!

Die Svenska Aerogel hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,1212 SEK erreicht und liegt damit aktuell 19,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -39,4 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Svenska Aerogel spiegeln eine negative Stimmung wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Svenska Aerogel als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Svenska Aerogel liegt der RSI7 aktuell bei 60,8 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,75 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht deutlich verändert. Daher wird die Svenska Aerogel-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.