Sven Lang: Mit diesen Marketing-Maßnahmen steigern Onlinehändler den Kundenwert

Sven Lang ist der Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH. Der E-Commerce-Experte greift sowohl erfahrenen als auch angehenden Onlinehändlern bei der Optimierung ihres Onlineshops unter die Arme. Im Folgenden verrät er, welche Maßnahmen zur gezielten Steigerung des Kundenwerts führen.Angesichts der wachsenden Bedeutung des Onlinehandels ist es kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen mit dem Verlangen nach finanzieller Freiheit eine Selbstständigkeit im E-Commerce aufbauen. Damit geht jedoch auch ein steigender Konkurrenzdruck einher, der Onlinehändler zunehmend vor Probleme stellt. So gelingt es vielen von ihnen nicht, die für eine nachhaltige Kundengewinnung nötige Reichweite zu generieren. "Die meisten Onlinehändler unternehmen ernsthafte Versuche, ihren Shop zu skalieren. Allerdings bleiben ihre Maßnahmen oft ergebnislos. Aus Enttäuschung über den ausbleibenden Erfolg geben sie sich mehrheitlich mit ihrer derzeitigen Situation zufrieden - dadurch können sie ihre Position am Markt jedoch nicht dauerhaft verteidigen", erklärt Sven Lang, Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH."Neben fehlender Reichweite ist auch ein geringer Kundenwert ein verbreitetes Problem vieler Onlinehändler. Er ist jedoch essenziell, um das eigene Geschäft dauerhaft ausbauen zu können", führt der E-Commerce-Experte weiter aus. Sven Lang verfügt über langjährige Berufserfahrung im E-Commerce und konnte bereits mehr als 600 Kunden dabei unterstützen, die Umsätze ihres Onlineshops deutlich zu steigern. In der Zusammenarbeit mit Onlinehändlern nutzt er seine praxisnahe Expertise, um ihren Onlineshop mit Fokus auf Sichtbarkeit, Kundengewinnung und Automatisierung zu optimieren. Darüber hinaus greift er ihnen bei der Maximierung des Kundenwerts unter die Arme - eine wichtige Grundlage, um langfristig wachsen zu können. Worauf Onlinehändler dabei achten sollten, erfahren Sie hier.Wiedervermarktung: Kunden für zusätzliche Artikel begeisternUm den Kundenwert maximieren zu können, müssen Onlinehändler Käufer dazu bringen, mehrmals und dauerhaft Produkte bei ihnen zu erwerben. Um dies verlässlich und planbar umzusetzen, gilt es, auf entsprechende Marketing-Maßnahmen zurückzugreifen. Zwar konnten diese Kunden bereits von einem erstmaligen Kauf überzeugt werden. Dennoch empfiehlt es sich, sie beispielsweise durch weitere Werbeanzeigen im Rahmen von geschickter Wiedervermarktung erneut auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Einen ähnlichen Effekt erzielen Shopbetreiber etwa durch ein gezieltes After-Sales-Management: Dabei nutzen sie unter anderem E-Mails, um ihre Kunden in ihrer Kaufentscheidung zu bestätigen, dadurch die Kundenbindung zu erhöhen und ihr Interesse an weiteren Produkten zu wecken.Upselling: Produkte mit höherem Wert anbietenEs bietet sich darüber hinaus an, bestehende Kunden nach ersten Käufen für höherpreisige Produkte zu begeistern. Hierfür sollten Shopbetreiber auf plausible Argumente zurückgreifen, die für den Erwerb dieser Waren sprechen. Eine effektive Methode ist es, den Käufern Produkte vorzustellen, die bereits erworbene Artikel ergänzen und deren Nutzwertigkeit erhöhen. Es empfiehlt sich außerdem, dies mit anschaulichen Produktvorführungen zu kombinieren. Auch diese Vorgehensweise lässt sich beispielsweise durch E-Mails oder weitere Werbeanzeigen umsetzen.