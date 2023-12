Svedbergs i Dalstorp AB Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Stimmung der Anleger gegenüber Svedbergs I Dalstorp ist positiv, basierend auf einer Analyse sozialer Plattformen. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, sind größtenteils positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Svedbergs I Dalstorp-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 20,92, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität über Svedbergs I Dalstorp ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt während des analysierten Zeitraums kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Svedbergs I Dalstorp-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft in Höhe von 33,4 SEK, während der Kurs der Aktie bei 35,3 SEK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +5,69 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 31,29 SEK, was einer Abweichung von +12,82 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der Stimmung, des RSI, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse.