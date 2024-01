Suzuki Motor Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Suzuki Motor":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzuki Motor bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,48 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche wird für Suzuki Motor 12 Prozent weniger gezahlt. Der Branchendurchschnitt im Bereich "Automobile" liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Suzuki Motor eine Performance von 44,98 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt nur um 31,99 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,99 Prozent im Branchenvergleich für Suzuki Motor. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Suzuki Motor mit 25,8 Prozent über dem Durchschnittswert von 19,18 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird der Titel in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Suzuki Motor beträgt 1,73 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was lediglich 0,14 Prozent über dem Mittelwert von 1,6 liegt. Daher erhält Suzuki Motor eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 54,74 Punkte, was bedeutet, dass Suzuki Motor weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 51,6 in einem neutralen Bereich, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt erhält.