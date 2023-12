Suzuki Motor Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Suzuki Motor":

Der Aktienkurs von Suzuki Motor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" 7,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 31,47 Prozent, und Suzuki Motor liegt aktuell 4,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Buzz-Rating für Suzuki Motor haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Suzuki Motor gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Suzuki Motor bei 1, was eine negative Differenz von -1,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automobile" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Suzuki Motor eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental gesehen liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Suzuki Motor bei 13,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,45 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.