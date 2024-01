Suzuki Motor Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Suzuki Motor":

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Suzuki Motor liegt bei 1,73 %, was 1,29 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Automobile. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Der Relative Strength Index (RSI) für Suzuki Motor zeigt einen Wert von 14,05, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 35,55 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 13, was 9 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 14. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Suzuki Motor ist positiv, mit ausschließlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und Diskussionen über positive Themen. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.