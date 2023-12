Suzuki Motor Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Suzuki Motor":

Die technische Analyse der Suzuki Motor-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5324,46 JPY für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5742 JPY, was einem Unterschied von +7,84 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 5977,6 JPY zeigt einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,94 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Suzuki Motor für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Suzuki Motor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,54 Prozent erzielt, was 7,76 Prozent über dem Durchschnitt (18,77 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 31,47 Prozent, wobei Suzuki Motor aktuell 4,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Suzuki Motor auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Suzuki Motor in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Suzuki Motor-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Suzuki Motor ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und stuft das Wertpapier als "Neutral" ein.

Die aktuelle Situation führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Suzuki Motor-Aktie.