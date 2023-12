Suzuki Motor Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Suzuki Motor":

Der Aktienkurs von Suzuki Motor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,54 Prozent erzielt, was 7,95 Prozent über dem Durchschnitt (18,59 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" 30,36 Prozent, und Suzuki Motor liegt aktuell 3,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen für Suzuki Motor in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzuki Motor liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zum Durchschnittswert (ca. 8 Prozent) der Branche "Automobile" (KGV von 14,38) zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält Suzuki Motor daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suzuki Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5337,18 JPY liegt. Dieser Wert liegt in ähnlichem Niveau zum letzten Schlusskurs (5461 JPY) (+2,32 Prozent), weshalb die Aktie hier als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5952,74 JPY), liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,26 Prozent), wodurch die Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating erhält. In Summe wird die Suzuki Motor-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.