Suzuki MotorADR Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Suzuki Motor: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Suzuki Motor liegt momentan bei 1,79 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Automobile"-Branche hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,01 Prozent erzielt, was 25,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 32,24 Prozent, wobei Suzuki Motor aktuell 11,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich eher neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in den vergangenen zwei Wochen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert lassen die Einstufung "Neutral" zu.

Neben der Dividendenrendite und der Aktienkursentwicklung wurde auch der Relative Strength Index (RSI) für Suzuki Motor analysiert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch erhält Suzuki Motor eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Suzuki Motor sowohl positive als auch neutrale Bewertungen erhalten hat, was auf eine gewisse Stabilität und Ausgewogenheit hindeutet.