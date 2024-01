Suzuki MotorADR Aktie: Jetzt ist alles möglich

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzuki Motor mit 12 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 12,48 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche liegt dieser Wert 12 Prozent niedriger als der Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Suzuki Motor beträgt derzeit 54,74, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 51,6 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Suzuki Motor also als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in sozialen Medien über Suzuki Motor zeigen ein neutrales Stimmungsbild, ohne klare positive oder negative Ausschläge. Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel werden mehrheitlich als neutral beschrieben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Suzuki Motor aktuell bei 5404,48 JPY gehandelt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6055 JPY, was einem Abstand von +12,04 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5964,18 JPY, was einer Differenz von +1,52 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Suzuki Motor-Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" eingestuft.