Suzlon Energy im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Die Suzlon Energy-Aktie wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 21,88 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hingegen liegt der RSI25 bei 52,76, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv war, mit 11 positiven Tagen, einem negativen Tag und zwei unklaren Richtungen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die charttechnische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs der Suzlon Energy-Aktie von 38,7 INR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 21,79 INR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 37,55 INR auf ähnlichem Niveau liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.