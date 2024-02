Suzlon Energy Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Bei Suzlon Energy beträgt das KGV 50,71, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" einen neutralen Wert darstellt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Suzlon Energy verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung hingegen ist insgesamt positiv, da in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen.

Die Dividendenrendite von Suzlon Energy liegt gegenüber dem Branchendurchschnitt nur minimal niedriger, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Suzlon Energy auf Basis fundamentaler Kriterien, Stimmung und Dividendenpolitik.