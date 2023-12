Suzlon Energy Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von Suzlon Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 140,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielt haben, bedeutet dies eine Outperformance von +140,68 Prozent für Suzlon Energy. Auch im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Suzlon Energy um 140,68 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Suzlon Energy-Aktie daher ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand Suzlon Energy zuletzt im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Suzlon Energy, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suzlon Energy liegt bei 55,13, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.