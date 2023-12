Suzlon Energy Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von Suzlon Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 140,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" eine deutliche Überperformance darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0 Prozent, wobei Suzlon Energy aktuell 140,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie zeigt sich, dass der Wert aktuell bei 20,61 INR liegt, was 80,74 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 37,25 INR liegt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 36,24 INR, was nur 2,79 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich Suzlon Energy. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen deuten darauf hin, dass in den Diskussionen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Suzlon Energy-Aktie auf Basis dieser Analysen ein überwiegend positives Rating, was Anlegern wichtige Einblicke in die aktuelle Situation des Unternehmens gibt.