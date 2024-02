Suzlon Energy Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Suzlon Energy ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Suzlon Energy-Aktie beträgt 63,48, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 46,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist die Suzlon Energy derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 27,46 INR, womit der Kurs der Aktie (46,85 INR) um +70,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 41,99 INR zeigt mit einer Abweichung von +11,57 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Suzlon Energy in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien lassen auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie schließen. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Suzlon Energy auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Suzlon Energy sowohl in technischer als auch in stimmungsmäßiger Hinsicht als "Neutral" angemessen bewertet wird.