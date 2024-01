Suzlon Energy Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse der Suzlon Energy-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,34 INR liegt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 38,5 INR verzeichnet, was einem Unterschied von +80,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 37,17 INR, was einer Steigerung von +3,58 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 9,86, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 51, was als Anzeichen für eine neutralere Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Suzlon Energy-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Suzlon Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 140,68 Prozent erzielt, was 140,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger basierend auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, dem Branchenvergleich und der Anlegerstimmung eine positive Bewertung für die Suzlon Energy-Aktie.