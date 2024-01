Suzhou Victory Precision Manufacture Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit Suzhou Victory Precision Manufacture. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und stuft das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt aktuell bei 48, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Damit wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und deutet ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.

In puncto Fundamentaldaten weist Suzhou Victory Precision Manufacture derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1964,94 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Suzhou Victory Precision Manufacture derzeit um -6,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +0,86 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.