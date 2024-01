Suzhou Thvow Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für die Suzhou Thvow-Aktie wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell einen Wert von 26,92 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 43,68 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Suzhou Thvow-Aktie damit ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann das Sentiment für Aktien beeinflussen. Für Suzhou Thvow wurde eine starke langfristige Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Suzhou Thvow derzeit einen niedrigeren Wert (0 Prozent) als der Branchendurchschnitt (1,48%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt werden berücksichtigt. Der 200-Tage-Durchschnitt für Suzhou Thvow beträgt aktuell 3,72 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (4,19 CNH) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt weist ebenfalls eine positive Abweichung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Suzhou Thvow auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.