Hier kommt Western Region Gold!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Western Region Gold betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 64,1 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 63,2 im neutralen Bereich, so dass die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Western Region Gold eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Western Region Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,53 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,14 CNH einen Abweichung von -10,27 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Western Region Gold-Aktie damit für verschiedene Analysepunkte "Neutral"-Bewertungen.

