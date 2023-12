Suzhou Thvow Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Derzeit schüttet Suzhou Thvow niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Maschinen. Mit einer Differenz von 1,52 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,52 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich bei Suzhou Thvow über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität in Netzdiskussionen feststellen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Suzhou Thvow in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,78 Punkten, was bedeutet, dass die Suzhou Thvow-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 46,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Suzhou Thvow wurde in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert, jedoch sind in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgetaucht. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für Suzhou Thvow auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.