Suzhou Thvow Aktie: Was für ein Plan!

Das Suzhou Thvow Unternehmen präsentiert sich aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 92, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Maschinenbranche (KGV von 0) als neutral eingestuft wird. Insgesamt liegt das Unternehmen damit im Durchschnitt, weder unter- noch überbewertet. Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Positionierung der Suzhou Thvow-Aktie, mit Kennziffern von 66,67 (RSI7) und 40,61 (RSI25), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Suzhou Thvow derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 3,82 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,9 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,09 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,54 CNH, was einer Abweichung von +10,17 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist laut Auswertung der vergangenen zwei Wochen insgesamt negativ. Positivere Themen dominierten in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt kann die Suzhou Thvow-Aktie anhand fundamentaler, technischer und Anleger-basierter Kriterien als neutral bewertet werden.