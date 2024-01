Suzhou Thvow Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Suzhou Thvow ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen gab es positive Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität rund um die Aktie von Suzhou Thvow. Dies wird als positiver Faktor bewertet. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung genommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Suzhou Thvow mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche weist eine Dividendenrendite von 1,48 auf, was eine Differenz von -1,48 Prozent zur Suzhou Thvow-Aktie bedeutet. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Suzhou Thvow-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (32,35 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (51,79 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Gesamtbewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität im Netz, der Dividendenrendite und des Relative Strength Index ergibt für Suzhou Thvow eine "Schlecht"-Einschätzung.