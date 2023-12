Suzhou Thvow Aktie: Augen auf!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Lediglich an einem Tag dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Suzhou Thvow ausgetauscht. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" einschätzt.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem aktuellen Kurs eine Rendite von 0 % für Suzhou Thvow. Diese Rendite liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 1,49 %. Mit einer Differenz von 1,49 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Suzhou Thvow eine Rendite von -25,73 Prozent auf, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,92 Prozent, während Suzhou Thvow mit 24,82 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Suzhou Thvow mit 4,06 CNH inzwischen um +16,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,73 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

