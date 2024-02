Suzhou Shijia Science Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln ist kurzfristig eher mit Kursrücksetzern zu rechnen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Suzhou Shijia Science & wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Suzhou Shijia Science & damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die trendfolgenden Indikatoren, wie der gleitende Durchschnitt, sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Suzhou Shijia Science &-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt aktuell 11,09 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,49 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -23,44 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 10,06 CNH über dem letzten Schlusskurs (-15,61 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Suzhou Shijia Science & damit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und hat somit Auswirkungen auf die Aktienbewertung. Für die Suzhou Shijia Science & wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Bereich der fundamentalen Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, um zu beurteilen, wie preisgünstig eine Aktie erscheint. Die Suzhou Shijia Science & weist ein KGV von 68,24 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.