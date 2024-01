Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die New Sea Union-Aktie verzeichnet eine negative Performance in den letzten Handelstagen und wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,11 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 1,01 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,01 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Schlusskurs von 1,18 CNH eine Abweichung von -14,41 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte erhält die New Sea Union-Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich ebenfalls eine Unterperformance. Während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche durchschnittlich um 19,97 Prozent gestiegen sind, verzeichnete die New Sea Union-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,05 Prozent, was einer Underperformance von -59,02 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -53,32 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 14,27 Prozent. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt und somit ein "Gut"-Rating für die Anleger-Stimmung ergibt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die New Sea Union-Aktie im Vergleich zur Branche ebenfalls schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt der Ertrag 1,03 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.