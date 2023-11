Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Analyse von Aktienkursbewegungen. Er misst die Stärke der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Ein RSI-Wert von 0 bedeutet eine überverkaufte Situation, während ein Wert von 100 als überkauft betrachtet wird. Der RSI der New Sea Union liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55, was als neutral eingestuft wird.

Die Diskussionen über New Sea Union in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist New Sea Union derzeit ein Dividendenverhältnis von 0 auf, was einer negativen Differenz von -1,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Mit einem aktuellen KGV von 12 wird New Sea Union als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.