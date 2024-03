Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die New Sea Union wird derzeit anhand der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 1,08 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,78 CNH liegt, was einer Abweichung von -27,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,86 CNH zeigt eine Abweichung von -9,3 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Vergleich weist die New Sea Union ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,44 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Kommunikationsausrüstung" entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite zeigt sich die New Sea Union mit einer Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,18 % als "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die New Sea Union mit einer Rendite von -27,78 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 14 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommunikationsausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -7,99 Prozent liegt die New Sea Union mit 19,79 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.