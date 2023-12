Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die New Sea Union schüttet eine niedrige Dividende im Vergleich zur Branche Kommunikationsausrüstung aus. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt sie 1,02 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die New Sea Union ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die New Sea Union aktuell überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 26,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demnach erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt die New Sea Union-Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.