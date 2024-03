Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Sea Union liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung von 0 als neutral eingestuft wird. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird ein Wert von 50 als neutral angesehen. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt jedoch einen Wert von 85,71, was auf eine schlechte Einschätzung hinweist.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der New Sea Union-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,09 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 0,78 CNH weicht somit um 28,44 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 0,91 CNH ein schlechtes Rating.

Die Dividendenrendite der New Sea Union liegt bei 0 %, was 1,26 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als schlecht bewertet wird.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass New Sea Union weder unterbewertet noch überbewertet ist, jedoch in Bezug auf den RSI und die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft wird.

