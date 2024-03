Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern bei New Sea Union ist insgesamt sehr negativ. Dies geht aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervor, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein eher neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit wird die Aktie von New Sea Union in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von New Sea Union mit -27,78 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite mit -8,21 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der New Sea Union bei 1,08 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,78 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -27,78 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 weist mit einem Stand von 0,85 CNH und einem Abstand von -8,24 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.