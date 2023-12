Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die New Sea Union Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,11 CNH erreicht, während ihr eigener Kurs bei 0,89 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -19,82 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50, der sich auf die vergangenen 50 Tage bezieht, bei 1,23 CNH, was einer Differenz von -27,64 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität für die New Sea Union Aktie festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ tendiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,44 auf, was als "Neutral" eingestuft wird, da es dem Branchendurchschnitt entspricht.

Im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" hat die New Sea Union Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -39,05 Prozent erzielt, was 51,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.