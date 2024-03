Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Eine klare Abfuhr!

New Sea Union: Analyse zeigt schlechte Performance in verschiedenen Bereichen

Die Dividende von New Sea Union liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (1,17 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies ergibt eine Differenz von 1,17 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der New Sea Union zeigt ebenfalls eine schlechte Performance. Der RSI liegt bei 100, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls mit 100 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Diese Gesamteinschätzung führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte New Sea Union in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,78 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -8,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,27 Prozent im Branchenvergleich für New Sea Union. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14,15 Prozent hatte, lag New Sea Union 13,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von New Sea Union ist gemischt. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt zeigt die Analyse eine schlechte Performance in verschiedenen Bereichen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie von New Sea Union führt.