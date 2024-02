Suzhou Longjie Special Fiber Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet, wie durch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt und den Relative Strength Index (RSI) bestätigt wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,06 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,87 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,17 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 9,99 CNH, mit einem Schlusskurs von -31,23 Prozent Abweichung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" bewertet.

Der RSI7 beträgt 66,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 78,66 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt und das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators auf "Schlecht" setzt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie bei -25,8 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -24,78 Prozent, wobei die Aktie von Suzhou Longjie Special Fiber aktuell 1,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Suzhou Longjie Special Fiber diskutiert wurde, mit überwiegend positiven Themen an drei Tagen und überwiegend negativen Themen an einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.