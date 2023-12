Suzhou Longjie Special Fiber Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und beträgt 40,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 8,88 CNH. Da der letzte Schlusskurs bei 11,46 CNH liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Wert von 10,17 CNH und einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt ein "Gut"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie eine Performance von 12,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,88 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +20,19 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 20,19 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Suzhou Longjie Special Fiber eine "Neutral"-Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu dieser Gesamtbewertung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Suzhou Longjie Special Fiber-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Suzhou Longjie Special Fiber jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Suzhou Longjie Special Fiber-Analyse.

Suzhou Longjie Special Fiber: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...