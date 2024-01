Suzhou Keda Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Suzhou Keda-RSI liegt bei 63,25, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 40,91, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für Suzhou Keda.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Analysten haben die sozialen Plattformen auf Suzhou Keda untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Basierend auf diesem Gesamtbild wird die Aktie als neutral eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über Suzhou Keda hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Suzhou Keda in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 20,76 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +37,84 Prozent für Suzhou Keda entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag Suzhou Keda mit einer Rendite von 43,87 Prozent über dem Durchschnitt von 14,73 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Suzhou Keda ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.