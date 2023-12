Suzhou Keda Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Relief Therapeutics Holding":

Die neueste Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating für die Suzhou Keda-Aktie führt. Auch die Diskussionsintensität blieb weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten jedoch auf ein besonders negatives Sentiment gegenüber Suzhou Keda hin. In den letzten zwei Wochen gab es an 12 Tagen eine überwiegend negative Stimmung, während positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Aufgrund dieser negativen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Suzhou Keda liegt bei 78,42, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,43, was zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich hingegen ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suzhou Keda-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 6,91 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,63 CNH liegt, was einer Differenz von +24,89 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,4 CNH) zeigt einen positiven Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der unterschiedlichen Analysen ein gemischtes Bild für die Suzhou Keda-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment und der RSI auf eine negative Entwicklung hindeuten, während die technische Analyse einen positiven Trend zeigt.

