Suzhou Jinfu Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Suzhou Jinfu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die im Durchschnitt um 19,5 Prozent gestiegen sind, liegt Suzhou Jinfu mit einer Underperformance von -9,9 Prozent zurück. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,15 Prozent, was bedeutet, dass Suzhou Jinfu um 3,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Jinfu bei 165, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält Suzhou Jinfu eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Suzhou Jinfu-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Suzhou Jinfu zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.