Suzhou Jinfu Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Suzhou Jinfu erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,6 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 19,5 Prozent, was zu einer Underperformance von -9,9 Prozent für Suzhou Jinfu führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 13,15 Prozent, wobei Suzhou Jinfu um 3,55 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten beiden Wochen wurde Suzhou Jinfu von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Suzhou Jinfu liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suzhou Jinfu liegt bei 63,29, was eine neutrale Situation anzeigt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.