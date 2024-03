Suzhou Jinfu Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Suzhou Jinfu hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 14,43 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -12,36 Prozent, wobei Suzhou Jinfu aktuell 10,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suzhou Jinfu-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 36) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 45,75) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare über Suzhou Jinfu, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht führt.

Jedoch war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Suzhou Jinfu in Social Media zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussionen über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating der Aktie.