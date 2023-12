Suzhou Jinfu Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Suzhou Jinfu notiert aktuell bei 4,53 CNH und liegt damit 7,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,57 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Suzhou Jinfu in den letzten Tagen. Es gab neun positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Suzhou Jinfu daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Suzhou Jinfu derzeit bei 165,19, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Bei Suzhou Jinfu wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut" langfristigen Stimmungsbild führt.

