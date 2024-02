Suzhou Jinfu Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Werte zwischen 0 und 30 gelten als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert von 38,13 führt bei Suzhou Jinfu zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 51,76 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Suzhou Jinfu.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Suzhou Jinfu-Aktie beträgt derzeit 4,45 CNH, was eine Abweichung von -6,74 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (4,15 CNH) bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,2 CNH, was einer Abweichung von -1,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Suzhou Jinfu auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger fundamentaler Indikator. Mit einem KGV von 165,19 liegt Suzhou Jinfu in etwa auf dem Niveau der Vergleichsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten", die ein durchschnittliches KGV von 0 aufweist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Suzhou Jinfu überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.