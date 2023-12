Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co Ltd Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Suzhou Hengmingda Electronic wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt kann daher die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft werden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Suzhou Hengmingda Electronic mit 49,64 Prozent um mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von 18,61 Prozent. Auch hier übertrifft Suzhou Hengmingda Electronic mit 31,03 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Suzhou Hengmingda Electronic wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen verzeichnet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Suzhou Hengmingda Electronic in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Suzhou Hengmingda Electronic mit 30,7 CNH eine Entfernung von +33,3 Prozent vom GD200 (23,03 CNH) aufweist. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 29,84 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Suzhou Hengmingda Electronic als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.