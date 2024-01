Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co Ltd Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Suzhou Hengmingda Electronic hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 23,19 CNH, während der aktuelle Kurs bei 30,85 CNH liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +33,03 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 30,35 CNH, was einem Abstand von +1,65 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Suzhou Hengmingda Electronic im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,64 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 34,95 Prozent gegenüber dem Durchschnitt entspricht. Auch im Branchenvergleich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 28,96 Prozent über dem Durchschnitt von 20,67 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. In den letzten ein, zwei Tagen war jedoch ein Anstieg negativer Themen zu verzeichnen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Suzhou Hengmingda Electronic auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell liegt der RSI bei 37,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 54 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.